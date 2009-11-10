У Києві відкриється виставка Михайла Демця

Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Шевченка, 12) запрошує на виставку живопису та графіки народного художника України Михайла Демця «Зустріч з Сальвадором Далі».

Урочисте відкриття виставки відбудеться 11 листопада о 17:00.

Представлена збірка презентує акварелі та понад сорок живописних творів, написаних впродовж цього року в Україні, Франції, Іспанії.

У серії «Зустріч з Сальвадором Далі» митець напластовує шари імпресійного письма, передаючи свої почуття кольором, мудро усміхаючись у гуцульсько-донкіхотівські вуса, розправлені майже як у Далі.

Михайло Демцю – єдиний український художник, який створив авторську серію для славетної фірми „Розенталь”, виробника колекційної естетської порцеляни, для якої працювали Далі, Вазареллі, Воргол.

Твори Демцю відомі своїм експресіоністичним живописом – шалено яскравий колір, пливкі образи, безмежна фантазія. Він є тим художником, який знає мову кольорів. Митець, який переплавив у своїй творчості традицію європейського, західноукраїнського живопису й усучаснив класику. Він одночасно національний і космополітичний. Немало помандрував по Європі, любить бувати на Монмартрі, Францію малює з любов’ю закоханого гостя, викликаючи своєю творчістю вдячність французів. Але навіть у „французьких” пейзажах ми бачимо українську лінію, українські кольори. Він виріс на українському ґрунті ментального, народного і професійного мистецтва. Його витоки у національній традиції і національній школі. В його творах живуть тіні предків – яскрава, потужна, таємничо-принадна основа та вітальна сила.

Експозиція буде доступна для перегляду до 7 грудня 2009 року.

***Михайло Демцю зі Львова – один з найвідоміших митців у сучасному українському малярстві. Народний художник України, член Національної Спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України, член Клубу українських митців. Має ІІІ премію з живопису Всеукраїнського триєнале (2001 р.) та І премію фестивалю кераміки в Музеї кераміки, Вестервальд, Німеччина (2003 р.).