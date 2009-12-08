У Львові пройде сніжний фестиваль

З 13 грудня по 19 січня у Львові відбудеться зимовий фестиваль "Святосніг", що складається з низки акцій і покликаний відродити традиції зимових святкувань в Україні.

Як повідомляє прес-служба фестивалю, на День Святого Миколая, 19 грудня, відкриє свої двері "Країна сніжних мрій". Біля Порохової башти з`явиться сніжна фортеця і лабіринт, а на площі Данила Галицького – сніжна гора-каток. Тут же будуть організовані конкурси та змагання для дітей.

З 2 по 6 січня 2010 року відбудеться перший в Україні міжнародний конкурс сніжної скульптури серед професіоналів "Львівські химери". Тема конкурсу – бестіарії (неіснуючі міфічні істоти).

Створення витворів зі снігу продовжиться на фестивалі сніжної скульптури "Святосніг 2010", що пройде в Славському з 8 по 13 січня.

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