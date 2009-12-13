Жадан запропонує киянам «Пісні протестного електорату»
18:15, 13 грудня 2009Культура
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Зустріч з автором
15 грудня у Києві відбудеться зустріч із цьогорічним лауреатом премії імені Джозефа Конрада поетом і письменником Сергієм Жаданом. Як анонсують організатори, автор виступить з “громадянською лірикою різних років”.
Адреса: Інститут "Нова Демократія" (вул. Ванди Василевської, 7, ауд. 704 б).
Початок: 19:00
Організатори зустрічі: Інститут "Нова Демократія", Організація марксистів, книгарня «КонтрІнфо».
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