Жадан запропонує киянам «Пісні протестного електорату»

Зустріч з автором

15 грудня у Києві відбудеться зустріч із цьогорічним лауреатом премії імені Джозефа Конрада поетом і письменником Сергієм Жаданом. Як анонсують організатори, автор виступить з “громадянською лірикою різних років”. Адреса: Інститут "Нова Демократія" (вул. Ванди Василевської, 7, ауд. 704 б). Початок: 19:00 Організатори зустрічі: Інститут "Нова Демократія", Організація марксистів, книгарня «КонтрІнфо».

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