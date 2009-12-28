В історії з вухом Ван Гога з`явилася нова версія

Британський дослідник Мартін Бейлі (Martin Bailey) висунув нову теорію про те, чому і за яких обставин голландський живописець Вінсент Ван Гог відрізав собі вухо увечері 23 грудня 1888 року. Версія ученого, автора книги про Ван Гога, коротко викладена в The Sunday Times.

Бейлі стверджує, що художник відрізав собі вухо після того, як дізнався про намір свого брата Тео одружуватися. "Боячись втратити фінансову та емоційну підтримку від свого брата, від якого він був дуже залежний, Вінсент відрізував собі мочку вуха", –вважає експерт. До такого висновку Бейлі прийшов, вивчивши листи сім`ї Ван Гогів.

У ході дослідження фахівець з`ясував, що 21 грудня 1888 року, незадовго до інциденту з вухом, мати Ван Гога одержала лист від Тео, в якому той просив дозволу на згоду шлюбу з своєю коханою. Коментуючи це послання, Бейлі зазначив, що "Вінсент, безумовно, повинен був стати наступним, хто дізнався про майбутнє весілля".

23 грудня 1888 року Вінсент Ван Гог одержав гроші, прислані Тео з Парижа. Знаходячись у відчаї через звістку про швидке весілля (ймовірно, разом з грошима він одержав і новину про підготовлювану церемонію) брата, живописець відрізав собі мочку вуха. Тео приїхав до нього з Парижа наступного дня. Після зустрічі в своєму листі до нареченої Йоханне він написав, що Вінсент знає про їх план укласти шлюб. "Коли я запитав, чи схвалює він наш намір, він відповів, що одруження не повинне ставати головною метою життя", – писав брат Ван Гога.

Не дивлячись на те, що Бейлі, фактично, не пояснює, як саме сам Ван Гог дізнався про весілля 23 грудня, фахівець стверджує, що ця звістка справила неймовірне враження на художника. Більш того, за словами дослідника, для Ван Гога отримання звістки про одруження Тео стало одним з найбілш значущих подій в житті. Бейлі розповів, що художник навіть відобразив це на одній зі своїх картин.

Йдеться про натюрморт, роботу над яким Ван Гог закінчив на початку 1889 року. На полотні, крім власне тарілки з цибулею, зображено й інші предмети, зокрема конверт з листом. Вивчаючи картину, Бейлі побачив на конверті штамп, що свідчить про те, що лист прийшов з Парижа. На думку експерта, на натюрморті Ван Гог відобразив лист Тео до матері від 21 грудня 1888 року.

Мартін Бейлі категорично відкинув теорію своїх німецьких колег Ханса Кауфмана і Ріти Вільдеганс. Як повідомлялося раніше, два дослідники з Гамбургського університету прийшли до висновку про те, що Ван Гог не відрізав собі мочку вуха сам, як вважалося раніше, – це нібито зробив Поль Гоген у нападі гніву.

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