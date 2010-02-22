Подерв`янський представляє киянам своїх ”Героїв”

До 10 березня в столичній галереї "Колекція" триватиме виставка "Герої" Леся Подерв`янського, інформує Gazeta.ua.

Кожне з 9 полотен художника доповнює текст написаний ним самим.

“Мене часто запитують, що я хотів сказати своїми роботами. Терпляче пояснюю, розуміючи безнадійність ситуації. Відчуття фальші вимагає від обох ввічливості. Слова складаються в речення, вони можуть бути якими завгодно, і не мають жодного значення. Заблукавши остаточно і я - живописець і глядач, дивляться на полотно, полотно дивиться на них. Розуміючи , що роблю дурницю, я написав текст, в якому детально пояснив, що відбувається на картині і повісив поруч”, - розповів Лесь Подерв`янський на відкритті виставки.

Над проектом художник працював майже рік. На виставці представлені, як його старі роботи, що вже знаходяться в приватних колекціях України ("Солдат і відьма" 2001-го року), так і полотна створені протягом 2009-го ("Вісім перетворень", "Рожева курява 2", "Ніч конкістадорів", "Племіник").

“Лесь робить літературні доповнення до своїх картин і це правильно. Загалу залишається відоміший як автор гротескових п`єс написаних народної мовою без купюр, - вважає письменник Богдан Жолдак. - Література Подерев`янського дуже дивна. З дитинства він готувався стати ентомологом- дослідником комах. І в літературі його персонажі це якісь комахи потворні й дивовижні. Живопис у нього теж гротесковий - античні елементи гіпертрофовані. Але саме такий Лесь Подерв`янський нам і потрібен. Інакше ми його не зрозуміємо, не осягнемо”.

Полотна, виставлені в галереї, продаються. Їх вартість оцінюють від $10 тисяч.

Після Києва побачити й прочитати останні роботи Леся Подерв`янського можна буде в одеській галереї NT-ART.