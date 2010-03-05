Сучасна вінницька фотографія у Києві

15:51, 05 березня 2010
Культура
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Презентують своє бачення творчого процесу

У суботу 6 березня у Відділі мистецтв міської бібліотеки ім. Л.Українки (вул. Велика Житомирська, 4)  о 14-00 відкриється виставка “Вінницькі фотопроекти”.

Сьогоднішня виставка вінницької фотографії є першим виходом вінничан у столичний світ.  Основна мета виставки  - показати творче обличчя  групи авторів, кожен з яких презентує своє бачення творчого процесу у сучасному фотографічному русі.

Учасники виставки є членами Вінницького Народного фотоклубу «Обрій»  та  Національної Спілки фотохудожників України. Вони мають певні здобутки та регалії, але це не так важливо. Найголовніше – це те, що у Вінниці протягом останніх років утворилась ціла когорта фотохудожників – однодумців, які збагачують фотографічний світогляд інших та збагачуються при цьому самі.

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