Сучасна вінницька фотографія у Києві

У суботу 6 березня у Відділі мистецтв міської бібліотеки ім. Л.Українки (вул. Велика Житомирська, 4) о 14-00 відкриється виставка “Вінницькі фотопроекти”.

Сьогоднішня виставка вінницької фотографії є першим виходом вінничан у столичний світ. Основна мета виставки - показати творче обличчя групи авторів, кожен з яких презентує своє бачення творчого процесу у сучасному фотографічному русі.

Учасники виставки є членами Вінницького Народного фотоклубу «Обрій» та Національної Спілки фотохудожників України. Вони мають певні здобутки та регалії, але це не так важливо. Найголовніше – це те, що у Вінниці протягом останніх років утворилась ціла когорта фотохудожників – однодумців, які збагачують фотографічний світогляд інших та збагачуються при цьому самі.