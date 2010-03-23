Померла автор «Вам и не снилось» Галина Щербакова

Померла письменниця Галина ЩЕРБАКОВА, повідомляє “Московский комсомолец". Їй було 76 років, передає Лєнта.ру.

Г.ЩЕРБАКОВА прославилася завдяки своїй повісті про історію кохання двох старшокласників "Вам и не снилось". Її опублікували в журналі "Юность" коли там головним редактором був Борис Польовий, а в 1981 році екранізували (режисер Ілля Фрез). Фільм мав величезний успіх, став лідером прокату (його подивилися 26,1 мільйона людей), а відповідно до опитування читачів журналу "Советский экран" був визнаний кращою стрічкою року.

Г.ЩЕРБАКОВА народилася в місті Дзержинськ Донецької області. Закінчила Челябинський педагогічний інститут, працювала в школі вчителькою російської мови і літератури, потім у газеті.

Серед творів Г.ЩЕРБАКОВОЇ - повісті й романи "Дверь в чужую жизнь", "Актриса и милиционер", "Армия любовников", "У ног лежачих женщин", "Косточка авокадо", "Подробности мелких чувств", "Митина любовь", "Кровать Молотова", "Не бойтесь! Мария Гансовна уже скончалась", "Радости жизни", "Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом".