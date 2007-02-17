Через м`ясну війну ускладнилися українсько-польські відносини

Колишній міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК вважає, що через м`ясну війну Міністерства аграрної політики України з Польщею значно ускладнилися українсько-польські взаємовідносини. Про це Б.ТАРАСЮК сказав в інтерв`ю журналу "Корреспондент".

"Дії Міністерства аграрної політики фактично через м`ясну війну з Польщею значно ускладнили українсько-польські взаємовідносини", – сказав він.

При цьому він додав, що "використовується аргумент невідповідності чинних правил Євросоюзу щодо м`ясної продукції правилам СРСР 1985 року. Якщо хтось мені доведе, що правила СРСР були жорсткішими – я дозволю собі не повірити цьому".

Як повідомляв УНІАН, з 21 листопада по 7 грудня 2006 р. українськими інспекторами ветеринарної служби було проведено інспекцію п’яти польських підприємств із забою і переробки м`яса птиці і восьми підприємств із забою свиней, які мають намір експортувати м`ясо і м`ясопродукти до України. У їх роботі було виявлено істотні недоліки. Виходячи з цього, українська ветслужба не дозволила імпорт м`яса і м`ясопродуктів з Польщі до усунення відповідних недоліків.

Разом з тим, наприкінці грудня 2006 року Державний департамент ветеринарної медицини України тимчасово дозволив експорту м`яса і м`ясних продуктів до України одному польському переробному підприємству - Ubojnia Drobica “Piorkowscy”, термін дії дозволу минув 25 січня 2007 року і не був продовжений.

З 14 лютого Україна дозволила ввезення м`ясної продукції ряду польських підприємств.

Довідка УНІАН. 26 березня 2006 року Держветслужба України ввела тимчасову заборону на ввезення м`яса і м`ясопродуктів з Польщі у зв`язку з багаторазовими випадками надходження даної продукції з цієї країни без відповідних ветеринарних документів.