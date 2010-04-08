Гаррісон Форд зіграє одну з головних ролей у фільмі Ковбої та Чужі

Режисер Джон Фавро підтвердив чутки про те, що виконавець ролі Індіани Джонса Гаррісон Форд зіграє одну з головних ролей у його фільмі Ковбої та Чужі. Про це повідомляє Корреспондент.net.

"Будь ласка, припиніть запитувати мене, чи буде Гаррісон Форд зніматися у мене у фільмі. Так і бути, відповідаю. Він буде зніматися. Тільки, будь ласка, нікому ні слова", - написав режисер у своєму блозі на Twitter.

При цьому Джон Фавор, творець Залізної людини, не уточнив, яку саме роль має зіграти Форд.

Раніше стало відомо, що у фільмі також зніматимуться виконавець ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг і Олівія Вайлд. За даними ЗМІ, Крейг зіграє роль ковбоя на ім`я Зік Джексон, який виявляється на передовій битви з іншопланетними загарбниками.

Фільм Rовбої і Чужі повинен вийти в прокат в 2011 році, тоді ж, коли відбудеться прем`єра чергового епізоду бондіани. Стрічка заснована на однойменній графічній новелі, створеній Фредом Ван Ленте (Fred Van Lente) і Ендрю Фоулі (Andrew Foley).

За сюжетом дія якої відбувається в період підкорення Дикого Заходу, а головними героями є ковбої та їхні противники індіанці, на боротьбу яких втручаються прибульці, що облюбували північноамериканську прерію. Старим ворогам доведеться об`єднатися, щоб дати відсіч іншопланетним загарбникам.

Поки Фавор готується до зйомок фільму Ковбої і Чужі творець оригінального фільму Чужий Рідлі Скотт має намір зняти приквел, в якому, як передбачається, буде розказано, яким чином Чужі потрапили на планетоїд, де здійснила посадку вантажівка Ностромо.

Як нагадує видання, в 2011 році повинна вийти п`ята і остання серія кіноепопеї про пригоди шукача скарбів і розкрадача гробниць Індіани Джонса. Головну роль, як і в попередніх серіях, зіграв Гаррісон Форд.