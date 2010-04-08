У Сумах проходить Всеукраїнський конкурс читців імені Остапа Вишні
14:42, 08 квітня 2010Культура
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Засідає альтернативне студентське журі
У Сумському вищому училищі культури і мистецтв імені Бортнянського проходить Всеукраїнський конкурс читців ім. Остапа Вишні. У ньому беруть участь представники Волині, Олександрії, Дніпропетровська, Донецька, Кам’янця-Подільського, Канева, Луганська, Ніжина, Миколаєва, Одеси, Харкова, Херсона і Сум.
Журі конкурсу очолює народний артист України Олексій БОГДАНОВИЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, нинішній конкурс від попередніх відрізняється тим, що в ньому засідає альтернативне студентське журі.
Конкурс читців ім. Остапа Вишні вперше пройшов у 2003 р. як регіональний, а, починаючи з 2007 р., він має статус всеукраїнського.
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