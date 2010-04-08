Російським кінодіячам не подобається тоталітарний стиль Михалкова

Російські кінематографісти незгідні з політикою, яка проводиться в Союзі кінематографістів його головою Микитою Михалковим і мають намір організувати свій Союз, який "захищатиме інтереси вітчизняного мистецтва".

Про це йдеться в опублікованому на офіційному сайті Гільдії кінознавців і кінокритиків. У документі, зокрема, сказано, що супротивникам Михалкова не подобається "тоталітарний стиль керівництва", "з`їзди в Кремлі і Гостиному дворі", а також проект нового Статуту СК, який ставить під загрозу існування професійних гільдій.

Автори заклику підкреслюють, що атмосфера в Союзі сприяє утвердженню "антиконституційних і антидемократичних ідей в суспільстві".

Серед підписантів мистецтвознавець Данило Дондурей, режисер-документаліст Віталій Манський, режисер Ельдар Рязанов, сценарист Рустам Ібрагімбеков, режисер Олексій Герман-старший, режисер Олександр Сокуров та інші відомі кінематографісти.

"Я з листом згоден, що нинішній Союз поводиться так, як комуністи в царський час – ховається і влаштовує свої збори таємно. Але найголовніше в цьому спротиві для мене те, що я розлучаюся з цим Союзом. Гадаю, треба спочатку розлучитися зі старою дружиною, а потім вже ухвалювати подальші рішення", – прокоментував ситуацію Ельдар Рязанов, слова якого наводить РИА Новости.

Офіційно про створення нового професійного співтовариства буде оголошено на позачерговому з`їзді Союзу кінематографістів, який відбудеться в кінці квітня 2010 року. Зокрема, затверджуватиметься новий статут СК.

Нагадаємо, що Микита Михалков був обраний главою Союзу в кінці березня 2009 року на надзвичайному з`їзді, після того, як був визнаний нелегітимним з`їзд, що призначив головою Марлена Хуцієва.

Lenta.ru