Регіонал Колесніченко вимагає від Кулиняка відмінити наказ Вовкуна

11:27, 12 квітня 2010
Культура
0 0

Питання незабаром розглядатиме фракція

Народні депутати від Партії регіонів вимагають скасувати наказ Міністерства культури про обов`язкове дублювання зарубіжних фільмів українською мовою.

Про це пише газета «Коммерсант» (№62, 12 квітня).

Як зазначає видання, на думку депутатів, наказ суперечить вимозі Закону "Про кінематографію", згідно з якою для прокату зарубіжного фільму його необхідно або дублювати, або озвучити, або субтитрувати державною мовою.

"Регіонали" вже не вперше вимагають скасувати цей наказ. У березні народний депутат від ПР, голова ради громадського об`єднання "Російськомовна Україна" Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявляв, що з вини Мінкультури за останні два роки глядачі не змогли подивитися понад 160 зарубіжних фільмів. На думку представників ПР, наказ суперечить рішенню Конституційного Суду від 20 грудня 2007 року, згідно з яким Держслужба кінематографії не має права видавати прокатну ліцензію в тому випадку, якщо фільм не дубльований, не озвучений або не субтитрований українською мовою.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО розповів виданню, що ПР ініціює лише скасування наказу Мінкультури, а не повну відмову від українського дубляжу. За його словами, це питання найближчим часом розглядатиметься на засіданні фракції ПР.

"Не Держслужба кінематографії, а сам дистрибутор фільму має вирішувати, чи дублювати його українською мовою, тому що він платить гроші за прокатне посвідчення. Чиновникам у нашій країні не слід трактувати закони на свій смак. КУЛИНЯК (міністр культури Михайло КУЛИНЯК. – УНІАН) повинен скасувати неправомірний наказ свого попередника, якщо він не хоче порушувати закон вже при нинішній владі", - заявив депутат.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО також повідомив, що надіслав М.КУЛИНЯКУ лист, в якому попросив скасувати наказ Мінкультури від 18 січня 2008 року.

"Я одержав лише формальну відповідь, що наказ є правомочним. Думаю, міністр навіть не вникав у суть мого звернення", - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Йдеться про наказ міністр культури Василя ВОВКУНА від 18 січня 2008 року, в якому зазначається, що Держслужба кінематографії при Мінкультури не має права видавати прокатну ліцензію, "якщо фільм не дубльований державною мовою на фільмокопії мови оригіналу".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter