Регіонал Колесніченко вимагає від Кулиняка відмінити наказ Вовкуна

Народні депутати від Партії регіонів вимагають скасувати наказ Міністерства культури про обов`язкове дублювання зарубіжних фільмів українською мовою.

Про це пише газета «Коммерсант» (№62, 12 квітня).

Як зазначає видання, на думку депутатів, наказ суперечить вимозі Закону "Про кінематографію", згідно з якою для прокату зарубіжного фільму його необхідно або дублювати, або озвучити, або субтитрувати державною мовою.

"Регіонали" вже не вперше вимагають скасувати цей наказ. У березні народний депутат від ПР, голова ради громадського об`єднання "Російськомовна Україна" Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявляв, що з вини Мінкультури за останні два роки глядачі не змогли подивитися понад 160 зарубіжних фільмів. На думку представників ПР, наказ суперечить рішенню Конституційного Суду від 20 грудня 2007 року, згідно з яким Держслужба кінематографії не має права видавати прокатну ліцензію в тому випадку, якщо фільм не дубльований, не озвучений або не субтитрований українською мовою.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО розповів виданню, що ПР ініціює лише скасування наказу Мінкультури, а не повну відмову від українського дубляжу. За його словами, це питання найближчим часом розглядатиметься на засіданні фракції ПР.

"Не Держслужба кінематографії, а сам дистрибутор фільму має вирішувати, чи дублювати його українською мовою, тому що він платить гроші за прокатне посвідчення. Чиновникам у нашій країні не слід трактувати закони на свій смак. КУЛИНЯК (міністр культури Михайло КУЛИНЯК. – УНІАН) повинен скасувати неправомірний наказ свого попередника, якщо він не хоче порушувати закон вже при нинішній владі", - заявив депутат.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО також повідомив, що надіслав М.КУЛИНЯКУ лист, в якому попросив скасувати наказ Мінкультури від 18 січня 2008 року.

"Я одержав лише формальну відповідь, що наказ є правомочним. Думаю, міністр навіть не вникав у суть мого звернення", - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Йдеться про наказ міністр культури Василя ВОВКУНА від 18 січня 2008 року, в якому зазначається, що Держслужба кінематографії при Мінкультури не має права видавати прокатну ліцензію, "якщо фільм не дубльований державною мовою на фільмокопії мови оригіналу".