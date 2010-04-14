Єгипет зіпсує життя музеям, які не повернуть національні цінності

Глава Єгипетського ради зі старожитностей Захі Хавасс пообіцяв "зіпсувати життя" музеям, які відмовляються брати участь у репатріації культурних цінностей. Про це повідомляє lenta.ru.

Заява була зроблена на міжнародній конференції з репатріації цінностейв Каїрі. Її учасники склали список предметів, які вимагають повернути із зібрань Європи і США.

Хавасс додав до свого списку, що традиційно складається з бюста Нефертіті (Новий музей, Берлін) і Розеттського каменю (Британський музей) ще й статую Рамзеса II, що зберігається в Єгипетському музеї Туріну.

У свою чергу, республіка Перу заявила права на артефакти з Мачу-Пікчу, що зберігаються в Єльському університеті (США) і багато оздоблені тканини культури Паракас, що знаходяться в Музеї світових культур в Гетеборзі. Греція зажадала повернення з Британського музею Ельгінскіх мармурів - скульптур з Парфенону.

Сирія вказала на експонати з Лувра та Ермітажу, Нігерія - на бронзові скульптури, що опинилися в приватних колекціях, Лівія - на статую Аполлона з того ж Лувру.

У 2009 Лувр вже погодився повернути до Єгипту фрески після того, як Хавасс пригрозив французьким ученим забороною на роботу в країні. Міністерство культури Франції офіційно визнало, що фрески могли бути вивезені з Єгипту незаконно.

Всього у дводенній конференції брали участь представники 25 країн: 16 в якості учасників і 9 в якості спостерігачів. Хавасс пообіцяв скликати наступну подібну конференцію вже в 2011 році.