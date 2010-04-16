На британському аукціоні продадуть ескіз: Гітлер з Леніним грають у шахи

На британський аукціон виставлено зображення Адольфа Гітлера, який грає в шахи з Володимиром Леніним сто років тому. Як повідомляє ТСН.ua,очікується, що ескіз продадуть мінімум за 40 тисяч фунтів стерлінгів.

Малюнок був зроблений у 1909 році в столиці Австрії. Швидше за все його автором є Емма Ловенштрамм, у якої Гітлер брав уроки малювання. Називається твір "Партія в шахи: Ленін і Гітлер, Відень, 1909 рік".

Десятиріччями історики сперечалися, чи дійсно два найвідоміших світових диктатори змагалися один з одним за шахівницею. Наприклад, дослідниця життя Леніна Хелен Раппапорт стверджує, що малюнок є не більш ніж фантазією автора.

"У 1909 році Ленін був у Франції й немає жодних доказів, що він приїжджав у Відень", - підкреслила вона. Зі слів Раппапорт, восени Ленін виїхав у Бельгію. Він бував у Відні за рік після цього, однак не провів у місті достатньо часу, щоб зустрітися з Гітлером.

Однак прихильники іншої точки зору переконані, що в 1900-х роках Ленін і Гітлер жили у Відні неподалік один від одного, а будинок викладачки живопису був відомий як місце зустрічей вільних політичних мислителів того часу.

Але основний факт на користь того, що диктатори зустрічалися, - була доведена автентичність їхніх підписів, зроблених олівцем на звороті нарису.

Разом з картиною з аукціону продадуть шахівницю, олівці й малюнки самого Гітлера.

Фото із сайту dailymail.co.uk