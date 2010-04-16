В Одесі відбудеться арт-фестиваль... у тролейбусі №9

У суботу, 17 квітня, в Одесі відбудеться художня акція "вторгнення мистецтва в громадський транспорт".

Як повідомляють організатори акції, на один день звичайний міський тролейбус №9 перетвориться в арт-майданчик для літературних читань, музичних виступів, відео-арту, інсталяцій і демонстрації фотовиставки.

Понад п`ятдесят авторів з України й з-за кордону, представлять свої твори для випадкових глядачів – пасажирів.

Разом з ними будуть подорожувати й демонструвати свою творчість літератори Андрій Бондар, брати Капранови, Владислав Хан; Юрко Бакай з інсталяціями; Дмитро Шиян, Олексій Хорошко й Олександр Ройтбурд із відео-артом; музичні групи "Русичі", "Торorchestra" і "Paper Moon"; театральні формації з України й актори зі Швеції, а також 17 фотохудожників з України.

Ідею художнього заходу ініціювала формація "Художні подорожі" за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".

Головною темою для організаторів стала концепція вторгнення мистецтва в громадський простір, а також тролейбус - як демократичне місце для натхнення й творчості, а не "вбивання" часу.

Щоб стати глядачем фестивалю досить буде оплатити кондуктору звичайну вартість проїзду в міському транспорті.

i-pro.kiev.ua