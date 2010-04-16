Відеокліп Леді Гаги визнаний найпопулярнішим на Youtube

Відеокліп американської поп-співачки Леді Гаги на пісню "Bad Romance" визнаний найбільш популярним роликом на сайті Youtube, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Digital Spy.

У цей час кількість переглядів цього кліпу вже перевищила 180 мільйонів 600 тисяч.

Донедавна найпопулярнішим відео Youtube вважався ролик "Charlie bit my finger - again !", де одна дитина кусає іншу за палець.

Його подивилися понад 179 мільйонів 172 тисяч раз.

Новий фаворит мережного відео був оприлюднений напередодні ювілею Youtube, якому 23 квітня виконується п`ять років.

Що стосується Леді Гаги, для неї це вже не перший рекорд у шоу-бізнесі.

Недавно співачка була визнана першою виконавицею, кількість переглядів відео якої в Інтернеті перевищила мільярд.

Крім того, пісня "Bad Romance" била рекорди з радіотрансляцій на території США, а дебютний альбом Леді Гаги "The Fame" і сингли з нього встановили кілька рекордів в американському й британському чартах.