В Україні стартував фестиваль "Білоруська весна"
11:22, 11 травня 2010Культура
0 0
Відкрили лижним забігом по асфальту
В Україні стартував фестиваль "Білоруська весна".
Як передає “5 канал”, фестиваль відкрили театралізованим дійством у Києві та "лижним забігом по асфальту" у Броварах.
Фестиваль сучасної білоруської культури відбудеться вже вчетверте і цього року проходитиме у Києві, Харкові, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Дніпропетровську, Чернівцях.
"Білоруська весна" триватиме в Україні до 22 травня. За цей час білоруські митці ознайомлять українців зі своїми літературними новинками, фільмографією та народною творчістю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter