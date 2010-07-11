У Тернополі презентують літературний проект «Арт на дроті»

Сьогодні у Тернополі відбудеться презентація літературного проекту «Арт на дроті».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, в рамках акції з 16 до 21 год. по місту курсуватиме екскурсійний ретро-тролейбус, де буде розміщено художню і фотохудожню виставки місцевих митців. Впродовж рейсу для «пасажирів», які купили квитки на літературно-художній захід, свої твори читатимуть місцеві поети та автори. «Чому саме тролейбус? Оскільки «близько до народу». У цій «металевій бляшанці» кожного дня зустрічається велика кількість людей, цей вид громадського транспорту близький кожному і є місцем для обміну думками та враженнями», – пояснюють організатори. Музичний супровід акції забезпечуватимуть місцеві музиканти.

Під час заходу тролейбус об’їде усі масиви міста, по ходу рейсу зупинок не буде. Стартуватиме літературний рейс у центрі щогодини – о 16, 17, 18, 19 та 20 год. По завершенні рейсів о 21 год. відбудеться вечірка в арт-барі «Коза».

Представляють проект літературна студія «Дзеркало», арт-кафе «Коза» та КП «Тернопільелектротранс».