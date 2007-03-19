Ірен Роздобудько екранізує свій роман

На зустрічі з читачами, яка відбулася 16 березня у Львові, відома українська письменниця і головний редактор журналу “Караван історій” Ірен Роздобудько розповіла, що триває підготовка до зйомок фільму за сюжетом її книги.

Попередньо відомо, що це буде чотирисерійний фільм. Режисером стрічки стане український фахівець Андрій Бенкендорф.

За словами пані Роздобудько, кожен письменник переживає, коли його творіння екранізують. Письменницю налякало те, що окрім написаного авторського сценарію для фільму, є ще режисерський сценарій. Але пані Ірен цілком поклалася на емоційність Андрія Бенкендорфа, яка співзвучна її власній чутливості, тому непорозумінь виникнути не повинно.

У фільмі зніматимуться українські та російські актори, тому сам фільм буде дубльованим. “Мене просили допомогти підібрати акторів. Є, звісно, актори, в яких я бачу своїх персонажів, проте акторський склад ми ще не визначили”, – сказала авторка роману “Зів`ялі квіти викидають”.

“Актори зголошуватимуться до зйомок, адже у нас останнім часом не вистачає “доброго” кіно. Чула, що багато акторів втомилися від вбивств і бандитів”, – розповіла Ірен Роздобудько.