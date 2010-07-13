Кендзьор називає вандалізмом закрити експозицію ОУН-УПА в Музеї історії ВВВ

Народний депутат, член Політради партії «За Україну!» Ярослав КЕНДЗЬОР назвав вандалізмом закриття експозиції про ОУН-УПА у Національному музею історії Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії “За Україну!”.

"Це роблять недалекі, нікчемні, неосвічені люди, які окрім короткого курсу історії ВКП(б), більше нічого не знають і не хочуть знати, - сказав член групи «за Україну!». - Як би хто не ставився до ОУН-УПА, але це є сторінка драматичної історії, яку ніхто не викреслить і не вирве із загального контексту історії України".

За словами Я.КЕНДЗЬОРА, таке розпорядження Міноборони засвідчує неукраїнськість сьогоднішньої влади. "Особливо прикрим є те, що руками Міністерства оборони ліквідовують героїчну сторінку саме військової історії України, історії боротьби за незалежну українську державу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у Компартії стверджують, що на депутатський запит народного депутата України, першого секретаря Одеського обкому КПУ Євгена ЦАРЬКОВА в Міністерстві оборони пообіцяли прибрати експозицію про ОУН-УПА з Національного музею історії Великої Вітчизняної війни.