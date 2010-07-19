В Америці видали книгу про українців

У відомому американському видавництві Books LLC вийшла 392-сторінкова книга "Ukrainian Writers: Nikolai Gogol, Elena Filatova, Shevchenko National Prize, Lyubov Sirota, Taras Shevchenko, David Bronstein".

Видання разом із есеями про письменників, чиї прізвища розміщені на обкладинці, містить англомовні розповіді про класиків української літератури та сучасних письменників, повідомляє "Буквоїд".

Серед них Григорій Сковорода, Іван Франко, Гнат Хоткевич, Володимир Винниченко, Богдан Лепкий, Василь Стефаник, Борис Грінченко та Остап Вишня.

Також у книзі йдеться про Дмитра Нитченка, Івана Багряного, Валер`яна Підмогильного, Василя Барку, Євгена Гуцало, Павла Загребельного, Мойсея Фішбейна, Тараса Возняка, Юрія Андруховича, Оксану Забужко, Марію Матіос та Ігоря Павлюка.

На сайті Amazon.com книгу можна придбати за 14 доларів та 14 центів.

Українська правда