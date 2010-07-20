Фантастичний трилер Початок очолив американський прокат

Фантастичний трилер Крістофера Нолана Початок очолив північноамериканський кінопрокат, заробивши в перший вік-енд прокату $ 60,4 млн.

Для Леонардо Ді Капріо, який зіграв у фільмі головну роль - злодія, що краде інформацію з підсвідомості сплячих людей, цей результат за підсумками вік-енду став кращим у кар`єрі, повідомляє Associated Press.

На касовий успіх нової стрічки Нолана багато в чому вплинули позитивні відгуки критиків.

У рейтингу 250 кращих фільмів авторитетного ресурсу IMDB Початок розмістився на третьому рядку з середньою оцінкою користувачів у 9 балів. Фільм Нолана поступається в цьому рейтингу лише таким культовим стрічкам, як Втеча з Шоушенка і Хресний батько.

На другому місці, за підсумками вихідних 16-18 липня, розмістився лідер минулого тижня - мультфільм Гидкий я, який заробив $ 32,7 млн.

Замикає трійку лідерів Учень чародія з Ніколасом Кейджем - фільм приніс своїм творцям $ 17,4 млн.