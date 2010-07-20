На Хмельниччині знайдено скіфську «бабу», якій понад 2000 років
15:39, 20 липня 2010Культура
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Важить - близько двох тон
У Новоушицькому районі Хмельницької області знайдено унікальну знахідку – скіфську «бабу», якій понад 2000 років.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Новоушицькій РДА, на історичну знахідку натрапив місцевий мешканець під час збирання грибів.
Кам’яний язичницький ідол завдовжки три з половиною метри та вагою близько двох тон. Знахідка після реставрації поповнить експонати Кам`янець-Подільського музею.
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