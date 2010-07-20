Юхновського замінив спеціаліст з історії КПРС

Керівником Українського інституту національної пам’яті призначено історика, члена-кореспондента НАНУ Валерія Солдатенка.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба уряду.

Солдатенко народився в Донецької області. З 1976 р. до 1984 р. працював старшим науковим співробітником Інституту історії партії при ЦК Компартії України - філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС.

1984-1988 рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи. З 1988 р. до 1991 р. - завідувач відділу історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України.

З 1992 року був завідувачем відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Також уряд призначив Сергія Євтушенка головою Державного агентства України з управління національними проектами, Валерія Кухаря головою Державного фонду фундаментальних досліджень.

Gazeta.ua