Юхновського замінив спеціаліст з історії КПРС
Солдатенко - родом з Донецька
Керівником Українського інституту національної пам’яті призначено історика, члена-кореспондента НАНУ Валерія Солдатенка.
Про це у вівторок повідомляє прес-служба уряду.
Солдатенко народився в Донецької області. З 1976 р. до 1984 р. працював старшим науковим співробітником Інституту історії партії при ЦК Компартії України - філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС.
1984-1988 рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи. З 1988 р. до 1991 р. - завідувач відділу історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України.
З 1992 року був завідувачем відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
Також уряд призначив Сергія Євтушенка головою Державного агентства України з управління національними проектами, Валерія Кухаря головою Державного фонду фундаментальних досліджень.