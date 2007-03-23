Художник Олександр Ройтбурд представив глядачам своїх ангелів (фото)

“Мій ангел” – назва нового арт-проекту українського художника Олександра Ройтбурда, презентація якого відбулася 22 березня в київській галереї “Da Vinci”.

Роботи О. Ройтбурда виставляються у багатьох відомих галереях світу, а на батьківщині художник уже давно завоював звання метра українського сучасного мистецтва. Невгамовна фантазія митця вигадує щоразу нові серії образів, тому ніколи не вдається передбачити, чим здивує художник у наступному проекті.

Цього разу на сміливий крок – представити новий проект художника – зважилася галерея “Da Vinci”. Арт-директор галереї Ірина Шевська стверджує, що “Da Vinci” не зациклюється у межах комерційного живопису, а намагається презентувати глядачам кращі зразки українського мистецького ринку, знайти золоту середину між епатажем та гламурністю. “Ми – сучасна галерея європейського типу, і готові презентувати найсміливіші проекти українських художників”, - прокоментувала арт-директор нову виставку Олександра Ройтбурда.

Проект “Мій ангел” представляє колекцію ангелів, виконаних у своєрідній художній манері. Щоправда ангели Ройтбурда дещо змінюють канонічне уявлення про ангелів як про святих істот з німбом над головою. Мабуть, єдиним атрибутом, який залишився героям картин від ангелів, можна вважати крила. У всьому іншому – це доволі різні істоти, серед яких трапляється і ангел зі свічкою в руках, і кілька оголених жіночих тіл, і навіть ангел-будист (ймовірно), одягнений у сарі та з вінком квітів на шиї. Інтригує також “ангел-розпусти” –автор поєднує панчохи та спідню білизну спокусливої жінки з білосніжними крилами за спиною. Звертає на себе увагу і єдиний портрет ангела-чоловіка, який вирізняється з-поміж цього жіночого колективу. Подейкують, що це нова спроба художника поглянути на відомих в Україні людей під інакшим кутом зору. Дізнатися що і кого приховують за собою ангельські обличчя з нової колекції “Мій ангел”, можна лише відвідавши виставку і побачивши галерею образів, створених Олександром Ройтбурдом.

Іноземна преса охрестила Ройтбурда “продюсером європейських монстрів”. Українські поціновувачі прекрасного заговорили про художника після проекту “Танго”, презентація якого припала на час “помаранчевих” подій у вітчизняній історії. Саме у “Танго” чільні фігури українського політикуму, а саме Віктора Ющенка, Юлію Тимошенко, показано як поп-зірок, з акцентом на танці, пристрасть і сексуальність. Олександр Ройтбурд приймав участь у понад ста виставках і художніх проектах, з-поміж яких участь у 49-й Венеціанській Бієнале у 2001 році. Роботи українського митця знаходяться в музеях Нью-Йорку, Люблячи, Москви та Петербургу.

Виставка робіт Олександра Ройтбурда з серії “Мій ангел” триватиме до 15 квітня у галереї “Da Vinci”, що по вул. Червоноармійській, 5.

Євгенія КОВАЛЕВСЬКА