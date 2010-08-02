Українка стала другою на конкурсі "Нова хвиля"

Тетяна ШИРКО з України посіла друге місце на Міжнародному конкурсі молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля-2010" у Юрмалі.



Як повідомляють «Подробиці», переможцем конкурсу стала співачка з Вірменії Сонна ШАХГЕЛЬДЯН, третє місце посів естонець Уку СУВІСТЕ.



У перший з трьох конкурсних днів учасники виконали світовий хіт, у другий - хіт своєї країни, а у третій день представили глядачам і членам журі пісню, написану спеціально для музичного конкурсу.



"Нова хвиля", що прийшла на зміну всесоюзному фестивалю "Юрмала", традиційно проходить з 27 липня до 1 серпня. Цього року у конкурсі взяли участь 17 виконавців з 12 країн світу. Призовий фонд становить 100 тис. євро, з яких 50 тис. євро - за перше місце, 30 тис. - за друге і 20 тис. - за третє.



