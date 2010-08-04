Сандра Буллок - найбільш високооплачувана кіноактриса у США

Найбільш високооплачуваною кіноактрисою в США визнано улюбленицю американської публіки Сандру Буллок.



За минулий календарний рік (з червня 2009 по червень 2010 рр..) вона заробила 56 млн доларів. Таким чином 47-річна зірка Голівуду очолила престижний рейтинг, складений і опублікований впливовим журналом Forbes.



Forbes звертає увагу, що цей рік для Сандри видався на рідкість непростим. Спочатку вона завоювала першу в кар`єрі премію Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Зворотний бік (Blind Side). Тріумф було затьмарено розлученням з чоловіком, викритим у подружній зраді. Буллок стала матір`ю-одиначкою із усиновленою дитиною на руках.



При цьому гонорари актриси зростали. Касові збори від прокату фільму Пропозиція при бюджеті 40 млн доларів досягли 320 млн доларів. Зворотний бік при бюджеті 30 млн доларів приніс творцям, включаючи Сандру, 310 млн доларів.



Слідом за Буллок в списку найбільш високооплачуваних кінодів Голівуду йде Різ Уізерспун. Вона, незважаючи на відсутність на широкому екрані з 2008 року, заробила 32 млн доларів за цей календарний рік.



Трохи менше отримала Камерон Діаз. Її фінансовим успіхам сприяли дует з Томом Крузом у шпигунському бойовику Лицар і День і озвучування продовження мультфільму Шрек. Обидва проекти зібрали у світі касу 2,8 млрд доларів.



У першу "п`ятірку" американських кіноактрис також увійшли Дженніфер Еністон (27 млн доларів) і Сара Джесіка Паркер (25 млн доларів).



Як повідомлялося, минулого року список найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду очолила Анджеліна Джолі.





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