Встановлено хрест до 96-річчя об’єднання українських земель

На межі Волинської та Львівської областей встановлено пам’ятний хрест з нагоди 96-річчя ліквідації кордону між Австро-Угорською і Російською імперіями і об’єднання українських земель.



Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятний знак стоїть на так званій Красній горі поблизу села Журавлики Горохівського району Волині – на місці, де проходив кордон між імперіями.



Ініціатор встановлення знаку – місцевий житель Василь ПАРОХІН.



Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської єпархії УПЦ Київського патріархату, освятив пам’ятний хрест Горохівський декан протоієрей Андрій СИДОР із благословення архієпископа Луцького і Волинського МИХАЇЛА.



В урочистостях з нагоди встановлення пам’ятного хреста взяли участь Луцький міський голова Богдан ШИБА, представники братства пасічників Волині й Галичини, зусиллями яких хрест було оздоблено і встановлено.



Вітаючи присутніх, Горохівський декан зазначив, що розвиткові України, її Помісної православної церкви не повинні перешкоджати жодні кордони.



Довідка. 6 серпня 1914 р. Австро-Угорська імперія оголосила війну Російській імперії. Перша світова війна тривала чотири роки і призвела до повалення монархій на території трьох імперій у Європі (Австрії, Росії, Німеччині) та виникнення низки нових держав, зокрема Угорщини, Польщі, Чехословаччини, прибалтійських країн, Фінляндії, Югославії, Української та Західно-Української народних республік.

