Американський актор, дворазовий володар премії Оскар Шон Пенн офіційно розлучився зі своєю дружиною Робін Райт.

Шлюборозлучний процес була завершено ще 22 липня, проте про це стало відомо тільки зараз, повідомляє ContactMusic.



Пенн і Райт намагалися розлучитися тричі. Вперше подружжя подало документи на розлучення в 2007 році, проте через декілька місяців пара забрала папери з суду. У квітні 2009 року, Шон Пенн знову подав документи на розлучення, і забрав їх знову в травні.



У серпні 2009 року Робін Райт подала на розлучення. Тоді вона заявила, що вже не має наміру повертатися до Пенна.



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Пенн і Райт познайомилися в 1990 році на зйомках фільму Стан спокути. Згодом вони знялися разом у стрічках Вона прекрасна і Переполох. Роберт Райт була другою дружиною Шона Пенна (раніше актор був одружений зі співачкою Мадонною), в законному шлюбі вони прожили 14 років. У Пенна і Райт двоє дорослих дітей - 19-річна Ділан і 16-річний Хоппер.



Райт відома за роллю у фільмі Форрест Гамп і Келлі Кепвелл в знаменитому серіалі Санта-Барбара. За цю роль актриса тричі висувалася на премію Еммі.



Шон Пенн у 2009 році отримав премію Оскар в категорії Найкращий актор за роль у фільмі Харві Мілк.

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