Гімн України російською обурив "кримчан"

Ідея співати гімн мовами національних меншин України не сподобалася проросійським організаціям Криму.



Демонстрація соціальних роликів до Дня незалежності України викликає протести у проросійських організацій Криму.



З 10 серпня на телеканалі "Інтер" транслюються відеосюжети, у яких представники різних національностей співають рідною мовою гімн України.



Подібний проект реалізовується на українському телебаченні уперше. Так само вперше у глядачів з’явилася можливість послухати гімн „Ще не вмерла України і слава, і воля...” 14-ма мовами національностей, які живуть в Україні: росіян, білорусів, євреїв, вірменів, угорців та інших. Хоча „Інтер” ще не завершив показ усіх 14-ти роликів, вже деякі із них викликають протести.



Відеоролик, у якому показують росіян, викликав обурення громадського руху у Севастополі "За единую Русь”. Лідер організації Володимир Тюнін заявив, що росіяни показані у принизливому світлі.



"Євреї показані в школі, вірмени за роботою, грузини на танцювальних підмостках, цигани в полі, з гітарою. У всіх сповнені натхнення, розумні обличчя і правильна мова. А росіяни навпаки - головний герой спить на вулиці, прокидається, чухає низ живота, сам неголений, у сорочці й морському кашкеті, встає і п’є розсіл. А потім з`являється компанія з гармошкою. Гармоніст у якихось шортах, босоніж, неголений і обличчя в усіх, м`яко кажучи, ненатхненні", - заявив Володимир Тюнін.



Від імені жителів Севастополя організація „За единую Русь” вимагає від президента Віктора Януковича припинити трансляцію роликів на телеканалі "Інтер" і почати розслідування за фактом публічної образи національної гідності російськомовного населення України.



Авторами ідеї саме так відзначити чергову річницю Дня незалежності, показуючи протягом кількох тижнів гімн різними мовами, належить Марку Гресь і його сестрі Ганні.



Марк Гресь, який є автором сценарію відеосюжетів про гімн, твердить, що намагався створити образи, з якими у більшості асоціюються ті чи інші нації.



„Скажімо, угорці асоціюються із гуляшем, вірмени – і чоботарями, адже у Києві досі велика частина діаспори займається чоботарством”, - каже Марк Гресь. Він також твердить, що спілкувався із різними громадами, аби не образити гідність цих народів. У роликах знімалися також представники цих громад. Однак пан Гресь нічого не каже, як народилася ідея зобразити росіян.



За офіційними даними, в Україні проживає 11 мільйонів росіян.



Марк і Ганна Гресь відомі як автор сценарію і режисер художніх та документальних фільмів, зокрема, серіалів „Смерш” та „Смерш-2”, які мали успіх на телеканалі „Інтер”.

