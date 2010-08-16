Джеймс Кемерон занурився на дно Байкалу

Американський режисер Джеймс Кемерон, творець фільмів Аватар, Термінатор і Титанік, у понеділок, 16 серпня, на глибоководному апараті Мир-1 занурився в Байкал.



У ході занурення, яке займе 2-3 години, планується обстежити берегову лінію.



У поїздці на Байкал Кемерона супроводжують відомий австралійський дослідник, учасник глибоководної експедиції Арктика 2007 Майкл МакДауелл і письменниця, автор книги Аватар. Ілюстрований путівник по Пандорі Марія Вільхельм.



Дружні і ділові відносини Кемерона і команди Мирів, що складається із співробітників Інституту океанології РАН, склалися ще в 1997 році, коли російські дослідники брали участь у зйомках знаменитого фільму Титанік.



Науково-дослідницька експедиція Мири на Байкалі триває з 2008 року. Вчені досліджують стан екосистеми водойми, тваринний і рослинний світ, тектонічні процеси на дні озера.



Нагадаємо, 1 серпня минулого року на дно Байкалу в апараті Мир занурився прем`єр-міністр Росії Володимир Путін. 16 липня цього року підводний світ Байкалу побачив президент Монголії Цахиагийн Елбегдорж.

РИА Новости

