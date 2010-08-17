Артисти наполягають на введенні плати за використання їхніх фото

Представники шоу-бізнесу звертаються до міністра освіти і науки Дмитра Табачника щодо необхідності внесення змін до законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності, які стосуються права використання фотографій артистів.

Як повідомив УНІАН президент компанії TALANT Group Борис Бронштейн, представники шоу-бізнесу направили Табачнику відповідний лист.

"Поширеним і безкарним у нашій країні є несанкціоноване, неконтрольоване використання та розповсюдження зображень і образів артистів на поліграфічній продукції з боку третіх осіб з метою отримання прибутку. Це призводить до низької якості кінцевої продукції, шкодить іміджу артистів і тягне за собою збитки компаній, що володіють правами на використання цих образів і зображень ", - йдеться в листі.

"Ми почали виявляти на споживчому ринку велику кількість контрафактної продукції, де використовується імідж і фотографії артистів TALANT Group. Ця продукція, на жаль, не завжди якісна. Ми вважаємо за необхідне захистити образи артистів і авторські права на знімки", - заявив Бронштейн.

"На жаль, поширеним і безкарним є в нашій країні несанкціоноване використання та поширення зображень і образів артистів на сувенірній продукції з боку третіх осіб. Це призводить до низької якості продукції, до збитків компаній, що володіють правами на використання цих образів, і шкодить іміджу самих артистів . На жаль, у даний час законодавство не містить поняття фотографічний твір ", - зазначила адвокат Ліна Чорноус.

За словами Чорноус, для вирішення цієї проблеми необхідно ввести плату за відтворення примірників творів репрографічним способом, а також цивільно-правову відповідальність за порушення авторських або суміжних прав у вигляді відшкодування збитків або компенсації. На думку адвоката, потрібно визначити, що компенсація підлягає стягненню за доказ правопорушення, незалежно від встановлення факту наявності або відсутності збитків.

Крім того, вона вважає, що в законодавстві необхідно додатково передбачити, крім цивільно-правової відповідальності за порушення авторських або суміжних прав у вигляді відшкодування збитків або компенсації, штраф у розмірі 10 відсотків суми, яку суд буде стягувати в інтересах власника авторських або суміжних прав, який буде перераховуватися до державного бюджету України.

Як відомо, в компанію TALANT Group входять артисти Наталя Могилевська, Макс Барських, Дантес & Олійник, Борис Апрєль, Real O та інші.