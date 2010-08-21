Кейт Мосс таємно вийшла заміж

Британська супермодель Кейт Мосс і гітарист групи The Kills Джеймі Хайнс таємно одружилися, припускають західні ЗМІ.



Приводом для поширення такої інформації стало те, що днями пару сфотографували в Сієна Паліо в Італії, і на безіменних пальцях і в Кейт, і у Джеймі красувалися обручки. За даними газет, в Італії пара підшукувала будинок.



Крім обручок, на правому зап`ясті обох коханих з`явилися однакові татуювання у вигляді якорів - які стали, як припускають таблоїди, символом вірності молодят.



Кейт Мосс і Джеймі Хайнс познайомилися в 2007 році. У січні 2010 року Хайнс зробив Мосс пропозицію. Спочатку повідомлялося, що манекенниця відповіла згодою, проте пізніше з`ясувалося, що Мосс пропозицію відхилила, проте пообіцяла, що обов`язково втече з Хайнсом, коли настане час.

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