Цекало відкрив ресторан у центрі Москви

Шоумен Олександр Цекало в центрі Москви відкрив ресторан італійської кухні. За словами друзів, Цекало вже давно мріяв податися в ресторатори, але втілити мрію вдалося тільки зараз.

На відкриття закладу прийшли друзі шоумена - Сергій Светлаков, Іван Ургант, Євген Плющенко і Яна Рудковська, Андрій Кончаловський і Юлія Висоцька. Гостей частували спагетті з креветками і фісташками, рибними і м`ясними стравами.

До речі, шеф-кухар ресторану — корінний флорентієць, зауважує газета Сегодня.