На фестивалі в Борщеві зварили близько 100 видів борщу

На Тернопільщині у Борщеві під час фестивалю «Борщ’їв» представили 5 тисяч літрів борщу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника відділу культури та туризму Борщівської райдержадміністрації Ольги ЖУРАВІНСЬКОЇ, загалом борщ спеціально для фестивалю готували за різними рецептами представники усіх 42-ох населених пунктів району. Пригоститися цією стравою на фестивалі могли усі охочі.

Окрім цього у двох 200-літрових чанах борщ готували представники влади та артисти. «Владний» борщ готували голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, заступник міністра культури Ольга БЕНЧ, голова Борівської РДА Іван ЧЕПЕСЮК, заступник голови обласної ради Олег БОБЕРСЬКИЙ. Згодом ним пригощали гостей фестивалю.

Керівник області зізнався журналістам, що не вперше готує борщ. «Я люблю готувати цю страву, але виходить це робити десь раз на місяць… Сьогоднішній борщ теж думаю вийшов смачним, тим паче, що у нашому борщі було багато м’яса. Не знаю лише, чи вдалося частинку душі і серця вкласти», – сказав М. ЦИМБАЛЮК.

Він також зазначив, що під час фестивалю встиг скуштувати 60 видів борщу. «Але є одна прикрість – я не знайшов вчорашнього борщу. Ми знаємо, що борщ смачний на другий день. І коли я пояснював, що шукаю вчорашній, то мені господині сказали, щоб я приходив завтра», – усміхаючись, сказав голова ОДА.

Завершилося свято концертом, хед-лайнером якого став Павло ДВОРСЬКИЙ.