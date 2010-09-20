Андрухович припинив роботу з видавництвом, яке видає Табачника

Юрій Андрухович припинив співпрацю з видавництвом, у якому видають Дмитра Табачника (ймовірно йдеться про «Фоліо». – «Буквоїд»).

Як повідомляє ZAXID.NET, про це письменник заявив 18 вересня під час презентації книги «Моя остання територія» у межах Форуму видавців у Львові.

«Я позавчора розмовляв з директором одного з видавництв, і він сказав мені, що книжки Табачника чудово продаються і є однією з найуспішніших позицій в його видавництві. При чому, тут, на Заході, значно краще (продаються, - ред.), ніж там, на Сході. Тобто на Заході Табачника люблять більше, ніж на Сході. Видавець чує нюхом, що народ буде купувати книжки цього автора, і видає його, а мені це може не подобатись і я в цього видавця більше не видаюсь, бо звик до прискіпливого відбору», - зазначив Юрій Андрухович.

«Наприклад, німецьке видавництво у якому виходять мої книжки, складно сказати, що це видавництво витримує якусь ідеологічну лінію чи партійну, але жоден момент непорядності серед авторів там не може бути. Якщо такий з’являється, то інші автори влаштовують демарш. Тому, що там є філософія не отримання грошового прибутку за книжки, а творення певного середовища, хай не однодумців, але людей, які себе взаємодоповнюють і які несуть один перед одним відповідальність за те, що вони роблять. Оцей приклад мене свого часу вразив і я подумав, чому б це не почати прищеплювати в нас, чому все виправдовувати тільки тим, що от, видавець, молодчина, досяг комерційного успіху і йому, власне кажучи, начхати що він видав під обкладинкою, а головне – комерційний успіх», - зазначив Юрій Андрухович.