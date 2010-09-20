Лише 27% молодих українців і росіян читають художню літературу

«63% росіян не мають вдома книжок. Відсоток людей, в яких у домашніх бібліотеках є понад 500 книг, зменшився за 15 років з 10% до 6%. 77% росіян не користуються послугами бібліотек, менше 5% скачують літературу з Інтернету та купують аудіокниги. Такі дані останнього опитування російського «Левада-центру» 17 вересня під час круглого столу «Книжкові ринки Росії і України: соціологічний аспект», що відбувся у рамках ХVІІ Форуму видавців оприлюднила російський соціолог Любов Борусяк.

За її словами, уявлення про те, що книга відноситься до вищих цінностей дуже стрімко розмивається, натомість домінують утилітарні функції книги.

"Схожа ситуація складається й в Україні", - заявила науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бєкєшкіна, яка оперувала даними соціологічного дослідження проведеного у 2006-2008 роках компанією GfK-Ukraine на замовлення фонду "Відродження". Вона звернула увагу на те, що лише 20% опитаних твердять, що не купують книжок тому, що не мають для цього грошей, решта ж – тому, що їм це не цікаво, і не мають такої потреби.

І.Бєкєшкіна також зіставила дані про роль книги у дозвіллі молодих людей, віком до 35 років, вони виявилися майже однаковими для України і Росії. Так якщо у 2003 році в Україні 39% молодих людей щотижня на дозвіллі читали художню літературу, то у 2009 році – 27%, у Росії відсоток скоротився аналогічно. Кількість тих, хто грає у комп’ютерні ігри та проводить вільний час в Інтернеті за цей період зросла. Тим часом, роль телебачення у структурі дозвілля молоді двох країн майже не зазнала змін. В Україні у період з 2003 року по 2008 – 76% опитаних дивилося щотижня телебачення, а в Росії відсоток за цей період зменшився з 78 до 77.

Науковці констатували, що роль книги як спосіб соціалізації молодих людей суттєво змінилася, у порівнянні із радянськими часами.

Свою оцінку ситуації дав і президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, який вважає, що у пострадянський період влада України не вживає ефективних заходів для популяризації читання.