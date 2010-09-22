Земфіра подасть до суду на видання за те, що вона не нюхала кокаїн

Земфіра подасть до суду на портал Life News, який співачка звинувачує в наклепі. Як повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-аташе Земфіри Юрія Донцова, позов до ТОВ "Н’юс Медіа-Рус" – засновника порталу –буде підготовлений в середу, 22 вересня.

Причиною претензії співачки стала опублікована замітка 21 вересня, в якій затверджується, що під час вечері з друзями Земфіра нюхала якийсь білий порошок.

"На закритому заході на території інституту "Стрелка" Земфіра вечеряла в оточенні організаторів і друзів. На порталі викладені відеокадри з цього заходу, на яких взагалі нічого не видно, – зйомка велася з дуже далекої відстані, з низьким розрішенням, саме відео зернисте і чорно-біле. Розібрати там практично нічого неможливо, окрім самих персонажів, які там знаходяться. Проте автори замітки стверджують, що Земфіра вживала кокаїн", – розповів Донцов.

Прес-аташе уточнив, що Земфіра вимагатиме у Life News "як мінімум" спростування цієї інформації. Він також нагадав, що в 2007 році співачка вже подавала до суду на цей портал, після чого Life News довелося вибачитися і виплатити їй 100 тисяч рублів.

Lenta.ru