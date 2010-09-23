На фестивалі борщу під Києвом хочуть встановити світовий рекорд

2 жовтня на території виставкового центру “Чубинське” під Києвом відбудеться фестиваль “Борщ-Фест”, у рамках якого планується встановити вітчизняний та світовий рекорд – у спеціально виготовленій каструлі-цистерні зварити 5 тисяч літрів борщу, яким планують безкоштовно пригостити 10 тисяч гостей заходу.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив ініціатор фестивалю, головний редактор тижневика „Дзеркало тижня” Володимир МОСТОВИЙ.

Він зазначив, що в організації заходу активну участь взяла корпорація „Еталон”, завдяки якій у Києві встановлено низку популярних серед гостей та жителів столиці пам’ятників, наприклад, Проні Прокопівні та Паніковському. Також свою підтримку надали Асоціація кулінарів України, “Украгропромбіржа” і Національний торговельно-економічний університет.

Як повідомив В.МОСТОВИЙ, борщ планується зварити за одним із традиційних українських рецептів з 24 складниками.

“Тільки солі піде 22 кг. Там дійсно гуліверські порції йдуть: 250 кг буряку, 250 кг капусти, 380 кг картоплі, 160 кг квасолі, 90 кг моркви, 80 цибулі тощо. От з м’ясом питання...”, - зазначив В.МОСТОВИЙ.

За його словами, спочатку планувалось варити борщ з куркою, свининою та яловичиною, але потім кулінари вирішили, що буде тільки яловичина, і зараз ведуться перемовини, хто виступить постачальником і спонсором цього інгредієнту борщу.

За інформацією президента Асоціації кулінарів України, професора Михайла ПЕРЕСІЧНОГО, кухарі, які готуватимуть борщ, мають золоті та бронзові медалі на міжнародних кулінарних конкурсах. “Очолюватиме цю бригаду кулінарів відомий шеф-кухар В’ячеслав ГРИБОВ, шеф-кухар ресторану “Дніпро”, який також пройшов дуже багато конкурсів і життя присвятив цій справі”, - підкреслив М.ПЕРЕСІЧНИЙ.

Студенти Національного торговельно-економічного університету будуть задіяні в організації роздачі порцій борщу. До борщу також даватимуть чорний хліб з салом і часником.

Розпочнуть готувати страву о 5-й ранку для того, щоб до обіду встигнути зварити борщ, оскільки з урахуванням досвіду аналогічних заходів лише воду до кипіння у такій великій каструлі треба доводити не менше двох годин. Щоб гості заходу змогли скуштувати гарячого борщу, розроблено спеціальні технології його відвантажування з каструлі-гіганта, бо, як підрахували організатори, якщо на одну порцію виділяти навіть 5 секунд, то на роздачу всього борщу потрібно близько 3,5 - 4 годин.

Президент корпорації “Украгропромбіржа” Віктор ПРИВАЛОВ додав, що кулінарний захід проходитиме у рамках міжнародної аграрної виставки-ярмарку “Золота осінь” у Чубинському.

Виставка-ярмарок, за його словами, має “сорочинський” формат і проходить у формі народного гуляння. Зокрема, крім безпосередньо торгівлі, пройде фольклорний фестиваль, відбудеться музичне шоу за участь близько 50 професійних колективів. Буде також проведено шоу двійників та організовано розваги для дітей з атракціонами та катанням на конях і возиках.

Організатори не конкретизували обсяг фінансування “Борщ-фесту”, водночас сказали, що лише продукти для страви-рекордсмена коштують в межах 40 тис. грн. “Це якщо з м’ясом. Без м’яса – близько 22 тис. грн.”, - зазначив В.МОСТОВИЙ.

Учасники прес-конференції пообіцяли, що на фестиваль борщу буде організовано безкоштовний проїзд від метро “Бориспільська” до ВК “Чубинське”.