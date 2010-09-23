Джамала з голлівудським режисером зняли новий кліп (фото)

Днями співачка Джамала завершила зйомки нового відеокліпу на композицію It’s Me Jamala!

Режисером кліпу виступив Чарлі Стедлер, відомий за своєю картиною «Дохла риба» з Гарі Олдменом у головній ролі. Оператором став знаменитий Фрейзер Таггерт, що знімав такі голлівудські блокбастери, як «Троя», «Код да Вінчі», «Скарби нації», «Людина-вовк» та ін. Бюджет кліпу склав 110 тисяч доларів.

Спеціально для зйомок відео були побудовані масштабні декорації концертної зали і телевізійної студії 60-х років. За сценарієм Джамала стрімко вривається на сцену під час прямого ефіру ТБ-програми, і своїм виступом міняє хід шоу. Не дивлячись на всі спроби зупинити її, співачка виконує пісню, переходячи з одного майданчика на інший. А завершує свою композицію вже на власному концерті перед багатотисячною аудиторією.

Кліп It’s Me Jamala з`явиться в ефірі музичних каналів у середині жовтня. Він стане третім відео співачки після You’re Made Of Love і History Repeating. Усі три композиції увійдуть до дебютного альбому, над яким Джамала зараз працює. разом. Більша частина пісень на альбомі – авторські композиції співачки.

Нагадуємо, що Джамала увійшла в шорт-лист українських півфіналістів «Євробачення – 2011». 3 жовтня в прямому ефірі Першого Національного телеканалу співачка представить свою нову композицію, яку вона підготувала спеціально для конкурсу.

За матеріалами прес-служби співачки