Джамала з голлівудським режисером зняли новий кліп (фото)
It’s Me Jamala
Днями співачка Джамала завершила зйомки нового відеокліпу на композицію It’s Me Jamala!
Режисером кліпу виступив Чарлі Стедлер, відомий за своєю картиною «Дохла риба» з Гарі Олдменом у головній ролі. Оператором став знаменитий Фрейзер Таггерт, що знімав такі голлівудські блокбастери, як «Троя», «Код да Вінчі», «Скарби нації», «Людина-вовк» та ін. Бюджет кліпу склав 110 тисяч доларів.
Спеціально для зйомок відео були побудовані масштабні декорації концертної зали і телевізійної студії 60-х років. За сценарієм Джамала стрімко вривається на сцену під час прямого ефіру ТБ-програми, і своїм виступом міняє хід шоу. Не дивлячись на всі спроби зупинити її, співачка виконує пісню, переходячи з одного майданчика на інший. А завершує свою композицію вже на власному концерті перед багатотисячною аудиторією.
Кліп It’s Me Jamala з`явиться в ефірі музичних каналів у середині жовтня. Він стане третім відео співачки після You’re Made Of Love і History Repeating. Усі три композиції увійдуть до дебютного альбому, над яким Джамала зараз працює. разом. Більша частина пісень на альбомі – авторські композиції співачки.
Джамала і Чарлі Стедлер
Нагадуємо, що Джамала увійшла в шорт-лист українських півфіналістів «Євробачення – 2011». 3 жовтня в прямому ефірі Першого Національного телеканалу співачка представить свою нову композицію, яку вона підготувала спеціально для конкурсу.
За матеріалами прес-служби співачки