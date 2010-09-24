Янукович: українська і російська мови не дуже відрізняються одна від одної

У Нью-Йорку, відповідаючи на запитання членів Атлантичної Ради США, Президент України Віктор Янукович, зокрема, зазначив, що демократія виключає утиски громадян за будь-якими ознаками, повідомляє прес-служба Президента. Мовна ознака тут не є винятком. «Сьогодні суспільство це усвідомлює. Якщо казати, як можуть поруч жити люди, які розмовляють українською і російською мовами, я скажу так: по-перше, вони не дуже відрізняються одна від одної. Тому, незважаючи на те, якою б мовою люди не розмовляли, вони хочуть всі нормально жити. Я вважаю, що це питання співіснування існує не тільки у нашій державі. Воно існує у багатьох країнах світу. Але в країнах із розвиненою демократією ці питання вже давно вирішено.

Існує Європейська мовна хартія. Україна є членом Парламентської асамблеї Ради Європи, і виконання цієї Хартії створює умови для співіснування будь-яких народів, які розмовляють будь-якими іншими мовами. В Україні розмовляють не тільки українською і російською мовами. Розмовляють угорською, румунською, болгарською, грецькою, єврейською тощо. В Україні живе близько 120 національностей. Україна дуже інтернаціональна держава, і сьогодні мова йде про те, щоб створити рівні умови для проживання в цій країні всіх людей, хто тут живе і має українське громадянство.

Розмаїття культур робить Україну ще більш цікавою, і пригнічення тієї чи іншої культури в сучасному суспільстві неможливе. Ми усвідомлюємо це і врахуємо у державній політиці. Тобто імплементація Європейської мовної хартії в Україні – це питання порядку денного. Зараз ми цим і займаємося.