Регіонали нацьковують СБУ на фестиваль патріотичної пісні

Депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко просить главу СБУ Валерія Хорошковського перевірити законність проведення фестивалю "Гайдамака.UA".

Про це йдеться у зверненні регіонала, повідомляє його прес-служба.

"Під час проведення фестивалю організаторами планується низка концертів українських музичних колективів з яскраво вираженою націоналістичної і ксенофобською спрямованістю", - зазначив Колесніченко.

Також, йдеться у зверненні, плануються "презентації "повстанських книжок", лекції та зустрічі з відомими націоналістично налаштованими музикантами, письменниками, політиками та громадськими діячами, майстер-класи з українських традиційних бойових мистецтв".

"На думку організаторів саме формат вшанування української повстанської та бойової пісні має стати закликом до дії молодих українців, про що свідчить і афіша заходу", - заявив регіонал.

За його словами, "музичні групи, виступ яких планується, відрізняються явно ксенофобською і націоналістичною спрямованістю текстів пісень".

"Фестиваль підбором своїх учасників явно спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і людиноненависницьких настроїв", - вважає Колесніченко.

Він зазначив, що "проведення фестивалю також може бути кваліфіковано як злочин, що підпадає під дію статті 4 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації".

Колесніченко просить Хорошковського "перевірити на предмет законності проведення фестивалю "Гайдамака.UA" і забезпечити дотримання Конституції, законів" та повідомити його про вжиті заходи.

Крім Колесніченка, лист підписали президент Єврейського форуму України Аркадій Монастирський і глава ВГО "Правозахисна організація "Спільна мета" Руслан Бортнік.

Як відомо, фестиваль повстанської та патріотичної пісні "Гайдамака.UA" пройде 24-26 вересня 2010 у парку Перемоги в місті Ірпінь (Київська область).

Українська правда