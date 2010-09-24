М'ясний наряд Lady GaGa збережуть для історії

М`ясне плаття Lady GaGa, в якому співачка з`явилася на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 2010, зав’ялять і збережуть для історії.

Про це порталу E! Online розповів автор костюма, дизайнер Франк Фернандес.

"Сукню буде піддано процесу, в результаті якого стане в`яленою. Після цього вона буде передана на зберігання", - розповів модельєр.

Де саме буде зберігатися сукня Lady GaGa, Фернандес не уточнив. Він також не розповів, де і в яких умовах зберігається наряд артистки в даний час.

Нагадаємо, що Lady GaGa з`явилася у сукні з м`яса на церемонії MTV Video Music Awards 12 вересня 2010. Крім сукні, зірка вийшла на сцену в чоботях, капелюшку і з клатчем, створених зі шматків м`яса. Це викликало гнів з боку вегетаріанців.

Водночас, вони не вірили, що сукню було зроблено зі справжньої плоті. Однак дизайнер наряду Франс Фернандес стверджує, що одяг була зроблено зі справжнього м`яса.



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