Відбудеться прес-конференція щодо підготовки й проведення книжкового ярмарку й Міжнародної асамблеї фантастики «ПОРТАЛ-2007»

В УНІАН відбудеться прес-конференція щодо підготовки та проведення Другого Весняного Київського книжкового ярмарку та Міжнародної асамблеї фантастики «ПОРТАЛ-2007», що відбудуться 18-21 квітня в Експоцентрі “Спортивний” Національного університету фізичного виховання і спорту України. Учасники прес-конференції: письменник, кращий фантаст Європи 2005 року, президент Міжнародної асамблеї фантастики «Портал» Сергій Дяченко, генеральний директор ПП Медвін Едвін Задорожний, директор Видавництва Соломії Павличко «Основи» Валентина Кирилова, голова оргкомітету Міжнародної асамблеї фантастики «Портал», директор ВД «Мой компьютер» Михайло Литвинюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 501-03-44, 501-03-42, 501-03-66. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.