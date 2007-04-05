У Львові відбудеться прес-конференція з нагоди проведення Симпозіуму “Візуалізація образу дитини у літературі”

У Львові відбудеться прес-конференція з нагоди проведення 12 – 14 квітня у Палац Мистецтв першого в Україні міжнародного наукового Симпозіуму “Візуалізація образу дитини у літературі”, організованого Львівським Національним університетом ім..І.Франка, Львівською міськарадою, Міжнародним науковим товариством з дослідження літератури для дітей та юнацтва (IRSCL), ГО «Форум видавців», МО “ДЗИҐА”, ГО «Вірменська, 35» (Мала сесійна зала Львівської міської ради, пл. Ринок, 1). Телефон: 8-050-3-444-313, ganja@voliacable.com.