У Львові стартує фестиваль «Золотий Лев-2010»

1–7 жовтня у Львові пройде ювілейний міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев-2010». Упродовж тижня глядачі спостерігатимуть постановки як театральних, так і вуличних вистав. Участь у фестивалі візьмуть 20 театральних колективів із 9 країн світу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

На площі перед Оперним театром до пам’ятника Т.Шевченку з 15.30 год. глядачів зустрічатиме «Алея живих скульптур» від Євпаторійського театру. Фестиваль розпочнеться виставою на площі перед міською оперою о 20.00 год. Відтоді, впродовж семи днів львів’ян та гостей міста радуватимуть цікавими постановками, як театральних, так і вуличних вистав.

На «Золотому Леві-2010» Україну представлять Львівський академічний духовний театр «Воскресіння», Київський молодіжний театр «Дах», Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса, Луганський драматичний театр, Євпаторійський театр живої скульптури, Харківський державний академічний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка та Новий Київський театр «Театр».

З іноземних у Львів завітають Кишинівський державний російський драматичний театр ім. А. П. Чехова (Молдова), Люблінський театр «Provisorium» та Краківський театр «Laznia Nowa» (Польща), Слупський Новий театр ім. Віткаци (Польща), Бекешчабський драматичний театр ім. М. Йока (Угорщина), Віденський театр ТАБОР (Австрія), Пермський театр «У Моста» (Росія), Театральна компанія DOGSTAR (Інвернес, Шотландія), Каліфорнійський театр «Arlekin Players» (Америка), Державний молодіжний театр ім. М. Вахідова (Душанбе, Таджикистан), Новий театр ім. Віткаци з Польщі і Краківський театр «КТО».

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