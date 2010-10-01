Цьогорічний фестиваль «Рок Січ» уперше об’єднав весь український рок-бомонд.

Нагадуємо, що 2 та 3 жовтня на Трухановому острові у Києві відбудеться музичний фестиваль «Рок Січ» – грандіозне дійство під відкритим небом, яке вчетверте збере на своїх трьох сценах український рок-бомонд.

Докладна програма фестивалю:

Сцена «ЧОВЕН»

2 жовтня 3 жовтня

17-00 ГАПОЧКА

18-00 НЕДІЛЯ

19-00 МАНДРИ

20-00 МАРІЯ БУРМАКА

21-00 ТАРТАК

17-00 ПРОПАЛА ГРАМОТА

18-00 ПЛАЧ ЄРЕМІЇ

19-00 MAD HEADS XL

20-00 ТАНОК НА МАЙДАНІ КОНГО

21-00 ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА

Сцена «ВЕЖА»

2 жовтня 3 жовтня

17-00 Гурт-сюрприз

18-00 ДРИМБА ДА ДЗИГА

19-00 MARVEL

20-00 РОЛЛІКС

21-00 @TRAKTOR

17-00 W.H.I.T.E.

18-00 PINS

19-00 НАЗАД ШЛЯХУ НЕМАЄ

20-00 NOKTURNAL MORTUM

21-00 КОМУ ВНИЗ

Сцена «РОТОНДА»

2 жовтня 3 жовтня

19-00 DJ ТІМА КАЛАШНІКОВ

21-00 DJ BINGHI

19-00 DJ O’SKRYPKA

21-00 DJ DERBASTLER

Початок концертів о 17-00.

Вартість квитка на один день – 50 гривень у попередньому продажу та 100 гривень у день фестивалю. Квиток на обидва дні коштує відповідно 80 та 150 гривень. Замовити квитки можна на сайті http://www.kvytky.ua, за телефоном +38 044 238 28 88 або придбати у магазині «CORE» (м. Київ, вул. Златоустівська, 30) та на київському книжковому ринку «Петрівка» (59 ряд, 9/10 місце).