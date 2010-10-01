Фестиваль "Рок Січ" уперше об’єднав весь український рок-бомонд
Цьогорічний фестиваль «Рок Січ» уперше об’єднав весь український рок-бомонд.
Нагадуємо, що 2 та 3 жовтня на Трухановому острові у Києві відбудеться музичний фестиваль «Рок Січ» – грандіозне дійство під відкритим небом, яке вчетверте збере на своїх трьох сценах український рок-бомонд.
Докладна програма фестивалю:
Сцена «ЧОВЕН»
2 жовтня 3 жовтня
17-00 ГАПОЧКА
18-00 НЕДІЛЯ
19-00 МАНДРИ
20-00 МАРІЯ БУРМАКА
21-00 ТАРТАК
17-00 ПРОПАЛА ГРАМОТА
18-00 ПЛАЧ ЄРЕМІЇ
19-00 MAD HEADS XL
20-00 ТАНОК НА МАЙДАНІ КОНГО
21-00 ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА
Сцена «ВЕЖА»
2 жовтня 3 жовтня
17-00 Гурт-сюрприз
18-00 ДРИМБА ДА ДЗИГА
19-00 MARVEL
20-00 РОЛЛІКС
21-00 @TRAKTOR
17-00 W.H.I.T.E.
18-00 PINS
19-00 НАЗАД ШЛЯХУ НЕМАЄ
20-00 NOKTURNAL MORTUM
21-00 КОМУ ВНИЗ
Сцена «РОТОНДА»
2 жовтня 3 жовтня
19-00 DJ ТІМА КАЛАШНІКОВ
21-00 DJ BINGHI
19-00 DJ O’SKRYPKA
21-00 DJ DERBASTLER
Початок концертів о 17-00.
Вартість квитка на один день – 50 гривень у попередньому продажу та 100 гривень у день фестивалю. Квиток на обидва дні коштує відповідно 80 та 150 гривень. Замовити квитки можна на сайті http://www.kvytky.ua, за телефоном +38 044 238 28 88 або придбати у магазині «CORE» (м. Київ, вул. Златоустівська, 30) та на київському книжковому ринку «Петрівка» (59 ряд, 9/10 місце).