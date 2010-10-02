Презентували твори Костянтина Горського, які шукали 4 роки

У Харкові презентовано книгу знайдених творів польського композитора та скрипаля Горського

У Харкові пройшла презентація книги знайдених творів польського композитора та скрипаля Костянтина Горського.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії презентації книги взяли участь ініціатор видання та збирач творів композитора, колишній Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Джегош СЕРОЧИНСЬКИЙ і Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ.

За словами Д.СЕРОЧИНСЬКОГО, пошуки маловідомих та взагалі невідомих творів К.Горського тривали понад 4 роки в бібліотеках Харкова, Києва, Москви, Варшави, Торуня, Кракова. Результатом цієї роботи стала книга «Знайдені твори», яка була надрукована польською мовою у видавництві «Слово знань» накладом 500 екземплярів за кошти Генерального консульства Республіки Польща в Харкові.

До видання ввійшли близько 40 творів, зокрема пісні, духові твори. Також за допомогою музикантів Харківського державного університету мистецтв ім. І. Котляревського було записано компакт-диск із творами К.Горського, котрі ввійшли до видання «Знайдені твори».

«Не так просто було знайти ці твори, тому що Костянтин Горський хоч і хороший композитор, але його твори практично зникли», - наголосив Д.СЕРОЧИНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що це перше видання творчого спадку К.Горського як в Україні, так і в Польщі. Він запевнив, що продовжуватиме збирати твори цього композитора й за кілька років видасть другий том музичних творінь К.Горського.

«Після закінчення роботи над цією книгою я знайшов ще 20 пісень Костянтина Горського українською мовою. Він підготував музику до оперети Кропивницького, я вже знайшов у Гамбурзі один скрипальський твір. Є ще можливість знайти щось нове. Костянтин Горський написав майже 100 пісень, 2 опери, 2 служби, значить, ще багато переді мною завдань», - сказав Д.СЕРОЧИНСЬКИЙ.

У свою чергу Я.ГРАНАТ подякував усім, хто має відношення до видання «Знайдених творів», і висловив сподівання на подальше зміцнення культурних зв’язків між Україною та Польщею. Він наголосив на великому значенні цього видання, оскільки завдяки цій роботі «вдалося повернути Костянтина Горського нашій культурі».

«Я думаю, що це дуже важливий момент, тому що Костянтин Горський пов`язаний із Харковом, і якщо ми представляємо сьогодні книгу, то вона важлива не тільки для поляків, але також для харків’ян», - наголосив Я.ГРАНАТ.

***Костянтин Антоній Горський (1859-1924) - польський композитор, скрипаль-віртуоз, педагог, диригент, суспільний діяч, автор романсів, двох опер і безлічі інструментальних творів.

Навчався в Гродні, Вільні. Музичну освіту здобув у Музичному інституті Аполлінарія Контського у Варшаві потім у Консерваторії в Санкт-Петербурзі. Навчався у відомого угорського скрипаля Леопольда Ауэра та видатного російського композитора Миколи Римського-Корсакова. В 1890 році Костянтин Горський оселився у Харкові, де прожив 29 років.