Млада з програмою Ethno Fantasy Project

14 жовтня о 21.00 в арт-клубі „Київ” – відбудеться сольний концерт української джазової співачки Млади під насзвою Mlada – Ethno Fantasy Project.

У програмі презентація двох нових пісень.

Спеціальний гість – Денис Повалій.

Млада – це співачка, яку критики називають Весною української сучасної музики. Високий рівень виконання і оригінальність стилю співачки, її самобутній, неповторний образ займає високу й упевнену позицію в сучасному музичному просторі.

Творчість Млади несе в собі ідею об`єднання української народної пісні з сучасними музичними течіями з метою прославити й усучаснити народну пісню, дати їй нове життя і зробити її неповторним надбанням світової музичної культури.

Пісні Млади звернено до тих, для кого українська традиція продовжує розвиватися, далеко не вичерпавши всіх своїх можливостей. Міцна професійна підготовка і тонке відчуття дозволяють Младі плавно маневрувати між народною манерою, естрадним стилем і джазовими вокалізами. Ці стилі органічно зливаються в її манері виконання.

Хто любить фольклор, той почує в її співі сучасність, хто поп-музику, той зрозуміє, що вона може бути й іншою, ніж та, до якої всі звикли, хто джаз – той зрозуміє, що це живий організм, який розвивається і йде в ногу з часом.

Млада – вокал,

Олександр Павлов – гітара,

Костянтин Іоненко – бас,

Олег Пашковській – клавішні,

Олена Салова – бек-вокал, клавішні,

Сергій Табунщик – ударні інструменти, бек-вокал

Вхід – 50 грн.

Початок о 21.00

Адреса: м. Київ, м. Площа Льва Толстого, вул. В. Васильківська 19 (кінотеатр Київ).