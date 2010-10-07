Млада з програмою Ethno Fantasy Project
Арт-клуб „Київ”
14 жовтня о 21.00 в арт-клубі „Київ” – відбудеться сольний концерт української джазової співачки Млади під насзвою Mlada – Ethno Fantasy Project.
У програмі презентація двох нових пісень.
Спеціальний гість – Денис Повалій.
Млада – це співачка, яку критики називають Весною української сучасної музики. Високий рівень виконання і оригінальність стилю співачки, її самобутній, неповторний образ займає високу й упевнену позицію в сучасному музичному просторі.
Творчість Млади несе в собі ідею об`єднання української народної пісні з сучасними музичними течіями з метою прославити й усучаснити народну пісню, дати їй нове життя і зробити її неповторним надбанням світової музичної культури.
Пісні Млади звернено до тих, для кого українська традиція продовжує розвиватися, далеко не вичерпавши всіх своїх можливостей. Міцна професійна підготовка і тонке відчуття дозволяють Младі плавно маневрувати між народною манерою, естрадним стилем і джазовими вокалізами. Ці стилі органічно зливаються в її манері виконання.
Хто любить фольклор, той почує в її співі сучасність, хто поп-музику, той зрозуміє, що вона може бути й іншою, ніж та, до якої всі звикли, хто джаз – той зрозуміє, що це живий організм, який розвивається і йде в ногу з часом.
Млада – вокал,
Олександр Павлов – гітара,
Костянтин Іоненко – бас,
Олег Пашковській – клавішні,
Олена Салова – бек-вокал, клавішні,
Сергій Табунщик – ударні інструменти, бек-вокал
Вхід – 50 грн.
Початок о 21.00
Адреса: м. Київ, м. Площа Льва Толстого, вул. В. Васильківська 19 (кінотеатр Київ).