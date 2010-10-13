15-річна українка перемогла в конкурсі Elite Model Look 2010

15-річна українка Кароліна Толкачова стала переможницею найпрестижнішого модельного конкурсу в світі - Elite Model Look 2010.

Про це повідомили в київському модельному агентстві Direct Model Management, в якому працює Толкачова.

Це третя перемога українки за всю історію конкурсу та перша за останні 11 років.

Фінал двадцять сьомого міжнародного конкурсу моделей Elite Model Look відбувся 10 жовтня у Шанхаї. Понад сімдесять моделей з усієї планети боролися за право бути визнаною найкращою новою моделлю і за майбутню кар`єру з найбільшим і найвідомішим у світі модельним агентством Elite.

Протягом усього року скаути Elite відбирали претенденток, які представили свої країни на конкурсі. Одноголосним рішенням компетентного журі найкращою новою моделлю була визнана 15-річна українка Кароліна Толкачова, модель Київського агентства Direct Model Management.

Кароліна Толкачова - 15-річна школярка з Києва, почала працювати моделлю в агентстві Direct Model Management в минулому році. За цей невеликий відрізок часу встигла знятися в декількох fashion stories журналу Pink, у зйомці колекції Frankie Morello в Officiel, а також отримати друге місце у національному фіналі конкурсу моделей Ford`s Supermodel Of The World (Ukraine).

Оскільки цього року Український національний фінал конкурсу Elite Model Look не проводився, агентство відібрало Кароліну представляти Україну на міжнародному фіналі в результаті численних кастингів, які Elite проводив по всій країні.

Нагадаємо, що в лютому 2010 року модель із Дніпропетровська Ксенія Ламбер увійшла до п`ятірки фіналісток 17-го міжнародного конкурсу Топ-модель світу і отримала титул Міс Фотогенічність.

Корреспондент

